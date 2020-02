In ihrem Plädoyer im Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump haben die Demokraten die Amtsenthebung des US-Präsidenten gefordert. "Wir haben Donald Trumps Schuld bewiesen", erklärte der Kongress-Abgeordnete Adam Schiff am Montag. Trump habe die nationale Sicherheit der USA verraten und werde es wieder tun. Trump sei ein Mann ohne Charakter oder ethischen Kompass, der niemals seinen Weg finden werde. Es gilt als sicher, dass die Republikaner im Senat eine Amtsenthebung Trumps mit ihrer Mehrheit verhindern werden. Für eine Amtsenthebung müssten zwei Drittel der 100 Senatoren votieren. Bisher fordert jedoch keiner der 53 Republikaner im Senat die Entfernung Trumps aus dem Weißen Haus. Am Dienstag will der Präsident seine Rede zur Lage der Nation halten. Die endgültige Abstimmung des Senats wird am Mittwoch fallen.