Die US-Demokraten prüfen in der Ukraine-Affäre ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump. Die Präsidentin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi, gab den Beginn der Untersuchung am Dienstagabend bekannt. Der Präsident müsse zur Rechenschaft gezogen werden. Niemand stehe über dem Gesetz. Er habe offenbar die nationale Sicherheit gefährdet und die Verfassung verletzt, so Pelosi. In der Affäre geht es um ein Telefonat Trumps mit seinem ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj am 25. Juli. Medienberichten zufolge setzte Trump Selenskyj unter Druck, Nachforschungen zum führenden demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden und dessen Sohn zu unternehmen. Trump sprach auf Twitter von "Hexenjagd-Müll", der den USA schade. Er bestätigte zwar am Dienstag, dass er zunächst Hilfen im Umfang von fast 400 Millionen Dollar für die Ukraine zurückgehalten hatte. Einen Zusammenhang zu Biden wies er jedoch zurück. Trump kündigte für Mittwoch die Veröffentlichung der Abschrift des Telefonats an. Eine tatsächliche Amtsenthebung Trumps gilt wegen der Mehrheitsverhältnisse im Kongress als unwahrscheinlich. Nach dem demokratisch kontrollierten Repräsentantenhaus müssten zwei Drittel der Senatoren einer Enthebung zustimmen. In dieser Kammer haben Trumps Republikaner jedoch eine knappe Mehrheit.