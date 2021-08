Sehen Sie im Video: Impfgegner wollen BBC-Hauptquartier stürmen – doch stehen vor dem falschen Gebäude.









Skurrile Szenen in London am Montag: Impfgegner versuchten, in das ehemalige Hauptquartier der BBC einzudringen. Videos in sozialen Medien zeigten Gerangel mit der Polizei. Der öffentlich-rechtliche Sender hatte das Gebäude im Stadtviertel White City aber bereits vor Jahren zum Großteil verlassen. Nach Medienberichten wollten die Demonstranten offenbar Einfluss auf die Berichterstattung über die Corona-Epidemie, Impfungen von Kindern und Impfpässe nehmen. Den Berichten zufolge mietet der kommerzielle Zweig der BBC einige Studios in dem Gebäude an.

