von Jens Mühling Für Xi Jinping lief es zuletzt nicht rund. Trotzdem wird sich Chinas Staatschef beim Nationalen Volkskongress nun zum dritten Mal zum Präsidenten küren lassen. Für mindestens fünf weitere Jahre bedeutet das: Mehr Freiheit dürfen Chinas Bürger nicht erwarten – und das Verhältnis zum Westen bleibt ungemütlich.

An diesem Wochenende ist es mal wieder so weit: In China kommt der Nationale Volkskongress zusammen. Aus allen Teilen des Landes werden die Delegierten in die Große Halle des Volkes am Pekinger Platz des Himmlischen Friedens Platz strömen, um fast zwei Wochen lang die Parteiarbeit des vergangenen Jahres zu würdigen und die des kommenden Jahres abzusegnen. Fast 3000 Abgeordnete hat das chinesische Parlament – es ist damit die größte Volksvertretung der Welt.