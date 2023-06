von Yannik Schüller Mit zwölf Jahren Einkäufe im Supermarkt verpacken: verboten. Bei sengender Hitze auf dem Feld arbeiten: erlaubt. Kinderarbeit gehört in vielen US-Staaten zum Alltag – vor allem bei jungen Migranten. Wenn es nach den Republikanern geht, soll das nicht weniger, sondern mehr werden.

Die meisten 13-Jährigen in den USA dürften nach der Schule in Comics blättern, Videospiele spielen oder sich durch Social-Media-Clips wischen. Und dann sind da diejenigen, die nach dem Unterricht Blut und Tierüberreste von Fabrikböden kratzen. Im Februar berichteten US-Medien über einen solchen Fall, in dem ein Reinigungsunternehmen in acht Staaten 102 Kinder nachts in Schlachthäusern putzen ließ; der Betrieb musste daraufhin 1,5 Millionen Dollar Strafe zahlen.