Hindus versammeln sich Anfang Februar in der Stadt Prayagraj am Sangam, dem Zusammenfluss von Ganges und Yamuna, während "Maghi Purnima", dem Vollmondtag des Hindu-Kalendermonats "Magh". Laut UN-Schätzungen hat Indien am 14. April 2023 China als bevölkerungsreichstes Land der Welt überholt.

von Yannik Schüller Der schlafende Riese, China 2.0, die nächste Supermacht: Die Vorhersagen für Indiens Zukunft könnten kaum rosiger sein. Tatsächlich schreibt das seit neuestem bevölkerungsreichste Land der Welt eine wahre Erfolgsgeschichte. Wie kam es dazu? Ein historischer Rückblick.

Der 14. April 2023 war ein historischer Tag. Nach einer Schätzung der UN knackte an diesem Freitag Indien die Marke von 1.425.775.850 Einwohnern – womit in keinem anderen Land auf der Welt mehr Menschen leben, nicht einmal in China, dem langjährigen Rekordhalter. Eine Zeitwende, mindestens den Zahlen, vielleicht auch den Folgen nach?

Denn Indiens eigentlicher Aufstieg hat womöglich gerade erst begonnen. Bis 2030 will das Land Rang Drei der größten Volkswirtschaften erobern und damit Deutschland und Japan überholen. Das ist alles andere als Wunschdenken. In Indien geht alles schnell, ungesund schnell, wie manche sagen. Vom südasiatischen Schwellenland ohne Umschweife zur globalen Supermacht, so der Plan.