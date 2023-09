von Joachim Rienhardt Indien, boomender Subkontinent und Gastgeber des G20-Gipfels, träumt von einer Zukunft als Wachstumsmotor der Welt. Doch das Land hat tiefgreifende Probleme.

Nahezu jeden zweiten Tag besucht Pooja Walunj ihren Gott in einem kleinen, unscheinbaren Tempel, kaum 200 Meter entfernt von ihrer Wohnung in Bhosari, einem Vorort der Sieben-Millionen-Metropole Pune. Dort sitzt er mit geschwungenem Rüssel in der Mitte des Altars: Ganesha, der Elefantengott, in der hinduistischen Religion verkörpert er Weisheit, Wissenschaft und Kunst. Es heißt, er könne alle Hindernisse aus dem Weg räumen. Ganesha gilt als Garant für einen positiven Neubeginn.