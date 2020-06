Sehen Sie im Video: Grenzstreit und getötete Soldaten – Warum in Indien chinesische Puppen brennen.





Bilder des chinesischen Staatsfernsehens von einem Manöver, das kürzlich an der chinesisch-indischen Grenze, im Himalaya stattgefunden haben soll. An der Militärübung sollen auch Dutzende Panzer und gepanzerte Fahrzeuge beteiligt gewesen sein. Die Bilder von dem Manöver wurden inmitten wachsender Spannungen zwischen China und Indien veröffentlicht. Die Lage hatte sich nach einem tödlichen Zwischenfall im Grenzgebiet verschärft. Nach indischer Darstellung war es am Montag im entlegenen Tal Galwan zu einer Schlägerei zwischen Soldaten beider Atommächte gekommen. Demnach seien chinesische Soldaten mit Schlagstöcken und Steinen auf die indischen Soldaten losgegangen. Dabei sollen mindestens 20 indische Soldaten getötet worden sein. Auch chinesische Soldaten sollen bei dem Vorfall gestorben sein. Beide Länder sollen ihre Soldaten aus dem Konfliktgebiet zurückgezogen haben, hieß es. Nach dem Zwischenfall bemühte sich die Regierung in Peking um Deeskalation. China wolle keine weiteren Zusammenstöße, sagte ein Sprecher des Außenministeriums am Mittwoch. "Sowohl China als auch Indien haben ihren Wunsch zum Ausdruck gebracht, dass die Differenzen über den Dialog geklärt werden sollen. Um den Frieden und die Stabilität in der Region zu erhalten." In Indien gab es wegen des tödlichen Zwischenfalls wütende Proteste. Demonstranten verbrannten Bilder des chinesischen Präsidenten Xi und forderten dazu auf, chinesische Produkte zu boykottieren. Sie kritisierten auch die indische Regierung, bisher nicht angemessen reagiert zu haben. China und Indien hatten sich 1962 einen kurzen Grenzkrieg geliefert. Sie haben die Streitigkeiten über den Grenzverlauf seither nicht beigelegt.