Podcast "Inside America" Duell in Little Havana: Cuban Americans sind eine wichtige Wählergruppe im Swing State Florida

In Florida wählen 1,2 Millionen Cuban Americans. Bei der Wahl 2016 gab es eine knappe Mehrheit für Trump. Wie sieht es jetzt kurz vor der Wahl aus? Unser stern-Korrespondent Jan Christoph Wiechmann ist unterwegs in Little Havana in Miami.

Ohne sie hätte Trump wohl keine Chance: In diesem Jahr hämmern die Republikaner es auf die Kubaner ein: Joe Biden ist ein Sozialist. Ein Kommunist. Ein Freund Castros. Funktioniert das? Stern-Korrespondent Jan Christoph Wiechmann mischt sich unter die Leute und bekommt die Stimmung mit.

Über diesen Podcast So hört sich Amerika an. Kurz vor der US-Wahl erzählt stern-Reporter Jan-Christoph Wiechmann aus dem Innersten des Landes. Fünf Tage pro Woche lässt er uns an seinem Reporterleben teilhaben. Wie geht es den Menschen, was haben sie zu erzählen? Was denken Sie über Trump, was über Biden? Wo wird die Wahl entschieden?

Es sind noch 27 Tage bis zur Wahl. Doch man könne "nicht jeden Tag über Trump reden", sagt Wiechmann. Er träumt sogar von ihm. Deshalb ist er in Folge vier des stern-Podcasts "Inside America" unterwegs auf der Calle Ocho, der berühmten Straße in Little Havana in Miami. Hier wird die kommende Wahl heiß diskutiert. Hat Trump hier Anhänger? Oder liegt Biden in der Wählergunst der Kubaner vorn?