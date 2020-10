Trump-Fan in West Palm Beach in der Nachbarschaft von Donald Trumps Mar-a-Lago-Anwesen

Florida ist vielleicht der wichtigste Wechselwählerstaat bei der US-Wahl. In seiner Nachbarschaft West Palm Beach macht Donald Trump den Sozialismus zum Wahlkampfthema. Also die Angst davor. Denn die Menschen hier wissen, wovor er warnt.

High Noon in Mar-a-Lago. Donald Trump war schon lang nicht mehr in seinem geliebten Palast in West Palm Beach in Florida. Das Coronavirus hält ihn in Washington fest. Vor dem Anwesen arbeiten in der Mittagshitze Latinos, die dieses Mal weniger als sonst geneigt sind, die Demokraten zu wählen. Das hat unterschiedliche Gründe. Der Sozialismus ist einer davon. stern-Korrespondent Jan Christoph Wiechmann hat mit einigen gesprochen - noch 25 Tage bis zur Wahl.

Und dann ist da noch Trumps Wahlkampfauftritt, den er in seiner Heimat für die nächsten Tage plant. Trotz seiner möglichen Corona-Erkrankung. Er wolle am Samstag nach Florida, sagte Trump in einem Telefoninterview mit dem TV-Sender Fox News. Es könnte das nächste Superspreaderevent werden.