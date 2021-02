"Endlich mal an erster Stelle": Schwarze Frauen über ihre großen Erwartungen an Kamala Harris

Podcast "Inside America" "Endlich mal an erster Stelle": Schwarze Frauen über ihre großen Erwartungen an Kamala Harris

Alles dreht sich um Joe Biden und seinen Blitzstart in die neue Präsidentschaft. Für viele Frauen ist eine andere Story mindestens genauso bedeutend: "Herstory" – denn endlich regiert mit Kamala Harris auch eine Frau im Weißen Haus und macht Geschichte.

Hören Sie den Podcast hier oder direkt bei Audio Now, Spotify, iTunes und weiteren Podcast-Anbietern.

Joe Biden hat in den ersten 14 Tagen seiner Präsidentschaft mehr Dekrete unterzeichnet als seine Vorgänger Barack Obama und Donald Trump zusammen – und alles scheint sich derzeit um ihn zu drehen, den linken Reformer, der Amerika zurück in die Welt führen möchte. Derweil tritt die neue Vizepräsidentin Kamala Harris kaum in Erscheinung, beziehungsweise findet sie in der Berichterstattung kaum statt.

Über diesen Podcast So hört sich Amerika an. Kurz nach der US-Wahl erzählt stern-Reporter Jan Christoph Wiechmann aus dem Innersten des Landes. Jede Woche lässt er uns an seinem Reporterleben teilhaben. Wie geht es den Menschen, was haben sie zu erzählen? Was denken Sie über den neuen US-Präsidenten Joe Biden? Wie stellt die neue US-Regierung erste Weichen nach der Ära Trump?

Jan Christoph Wiechmann, US-Korrspondent des stern, beschäftigt sich deshalb in der neuen Podcast-Folge von "Inside America" mit Harris, deren Amt mit ihr zum 49. Mal besetzt wurde – und zum ersten Mal in der Geschichte mit einer Frau. Genau genommen beschäftigt Wiechmann sich mit den Frauen, für die Harris' Story mindestens so bedeutend ist wie die von Biden.

Kamala Harris: "Mauer aus dickem Zement" eingerissen

Da wäre zum Beispiel die dreifache Mutter aus Connecticut, Maklerin und Buchautorin, die mit Harris' Amtseinführung eine "Mauer aus dickem Zement" eingerissen sieht: "Es zeigt, was wir als Frauen schaffen können." Dabei weiß sie genau, dass auf Harris viel mehr Widerstand zukommen wird als auf einen weißen Mann. Die Hoffnungen und Erwartungen, die viele schwarzen Frauen trotzdem mit Harris verknüpfen, können Sie in der neuen Folge von "Inside America" nachhören.