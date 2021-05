Unser US-Korrespondent war zum ersten Mal nach langer Zeit wieder im Urlaub – und traute der neuen Normalität noch nicht so ganz. Warum die Ferien ihn aber endlich an eine Nach-Corona-Zeit glauben lassen, erzählt er in dieser neuen Folge von "Inside America".

Hören Sie den Podcast hier oder direkt bei Audio Now, Spotify, iTunes und weiteren Podcast-Anbietern.

Unser Korrespondent war eine Woche im Urlaub. Zum ersten Mal seit sehr langer Zeit stieg Raphael Geiger nicht aus beruflichen Gründen in den Flieger, sondern um sich ein paar Tausend Kilometer entfernt in die Sonne zu legen. Was im Lockdown lange undenkbar schien, ist plötzlich wieder möglich.

Über diesen Podcast So hört sich Amerika an. stern-Korrespondent Raphael Geiger zog kurz nach Joe Bidens Amtseinführung in die USA. Ab jetzt lässt er uns jede Woche an seinem Reporterleben teilhaben. Wie geht es den Menschen nach Trump und den Unruhen des vergangenen Jahres? Glauben sie an einen Neuanfang? Jeden Mittwoch nimmt Geiger uns mit – ins Innerste des Landes

"Inside Mexico": Muss man Urlaub erst wieder lernen?

Fast kam er sich schon unbescheiden dabei vor. Und traute der neuen Normalität noch nicht so ganz. Kann es etwa sein, dass man so was wie Urlaub erst wieder lernen muss?

Warum die Ferien an der mexikanischen Pazifikküste ihn aber trotzdem endlich an eine Nach-Corona-Zeit glauben lassen, erzählt er in dieser neuen Folge von "Inside America" – beziehungsweise: "Inside Mexico".