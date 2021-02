Trump ist weg, die Corona-Zahlen sinken. In New York hoffen die Menschen, dass das Schlimmste vorbei ist. Wie traumatisiert die Stadt trotzdem noch ist, erlebt stern-Korrespondent Raphael Geiger auf einem Spaziergang durch Lower Manhattan.

New York, die Traumstadt – so war das immer. Menschen aus der ganzen Welt wollten hier neu anfangen, weil die Stadt so sehr für Neuanfänge steht, wie keine andere auf der Welt. Aber jetzt? Nach Corona und Trump?

Über diesen Podcast So hört sich Amerika an. stern-Korrespondent Raphael Geiger zog kurz nach Joe Bidens Amtseinführung in die USA. Ab jetzt lässt er uns jede Woche an seinem Reporterleben teilhaben. Wie geht es den Menschen nach Trump und den Unruhen des vergangenen Jahres? Glauben sie an einen Neuanfang? Jeden Mittwoch nimmt Geiger uns mit - ins Innerste des Landes

stern-Reporter Raphael Geiger ist gerade nach New York gezogen. Von hier aus wird er für den stern über die USA berichten. Und jede Woche hier bei "Inside America" von seinen Reisen erzählen.

Seine erste führt ihn durch Downtown Manhattan, vorbei an Ground Zero, der Gedenkstätte des 11. Septembers, bis nach Chinatown – jenes Viertel, das die Coronakrise besonders schlimm getroffen hat. Dort trifft Geiger einen der vielen Helden, die die Stadt zusammengehalten haben in einer Krise, wie selbst New York sie noch nicht erlebt hat.