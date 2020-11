Es wird knapp. Joe Biden spürt, dass die Wahl womöglich im Bundesstaat Pennsylvania entschieden wird und dass Trump ihm dort gefährlich nahe rückt. Er sucht den Angriff. stern-Korrespondent Jan Christoph Wiechmann war in Philadelphia dabei

Nur noch ein Tag bis zur Wahl – und es herrscht nervenaufreibende Ungewissheit in den USA: Die Gesetzeshüter in Alarmbereitschaft, die Waffenkäufe auf Rekordniveau. Die Lage ist angespannt, vor allem auch im sogenannten "Swing State" Pennsylvania, wo die Polizei in der vergangenen Woche einen offenbar psychisch kranken Schwarzen erschoss. Es folgten Ausschreitungen und Ausgangssperren.

Über diesen Podcast So hört sich Amerika an. Kurz vor der US-Wahl erzählt stern-Reporter Jan Christoph Wiechmann aus dem Innersten des Landes. Fünf Tage pro Woche lässt er uns an seinem Reporterleben teilhaben. Wie geht es den Menschen, was haben sie zu erzählen? Was denken Sie über Trump, was über Biden? Wo wird die Wahl entschieden?

Kurz vor der Wahl tritt Präsident Donald Trump – der zurzeit in einigen Umfragen aufholt – gleich an mehreren Orten in Pennsylvania auf, und auch sein Herausforderer Joe Biden hat sich im Wahlkampf in keinem anderen Staat häufiger blicken lassen. An diesem Wochenende hat Biden bei seinem Rede in Philadelphia noch ein letztes Mal in den Angriffsmodus geschaltet – stern-Korrespondent Jan Christoph Wiechmann war in Philadelphia dabei und berichtet.