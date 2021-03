Allein ihre Nominierung war historisch: Als erste schwarze Frau ist Kamala Harris nun Vizepräsidentin der USA. Ob sie die Chance auf ein weiteres erstes Mal in vier Jahren bekommen wird, darüber spricht Raphael Geiger mit seinem Vorgänger.

Kamala Harris war in ihrem Leben schon oft die Erste: Sie war die erste gebürtige US-Amerikanerin in ihrer Familie, die erste Generalstaatsanwältin von Kalifornien und seit dem 20. Januar ist sie die erste US-Vizepräsidentin. Und dass sie sehr viel mehr sein wird als nur Joe Bidens Stellvertreterin, weiß in Washington jeder.

Doch wie ist Kamala Harris eigentlich aufgewachsen? Was zeichnet ihre politische Karriere aus? Und könnte sie in vier Jahren eine weitere historische Premiere schaffen und als erste US-Präsidentin ins Oval Office einziehen? Darüber spricht stern-Korrespondent Raphael Geiger mit seinem Vorgänger Nicolas Büchse in der neuen "Inside America"-Folge.

Büchse hat Harris im Wahlkampf begleitet und viele ihrer Vertrauten und Wegbegleiter kennengelernt. Daher weiß er auch, wieso der häufige Vergleich mit Ex-Präsident Barack Obama hinkt.

Für den neuen stern haben Büchse und Geiger gemeinsam ein Portrait der US-Vizepräsidentin geschrieben. Dazu gibt es exklusive Ausschnitte aus Harris’ Autobiografie, die jetzt auf Deutsch erscheint.