Podcast "Inside America" Geimpft in New York: "Kurz dankbar, dass ich gerade nicht in Deutschland lebe"

Drei Millionen Menschen werden in den USA täglich im Schnitt geimpft. Einer davon war stern-Korrespondent Raphael Geiger. Hier erzählt er, wie er den Termin bekam und wie sich die neu gewonnene Freiheit anfühlt.

In einer Drogerie in Manhattan hat stern-Korrespondent Raphael Geiger die erste Corona-Impfung erhalten. In einer neuen Folge von "Inside America" berichtet er unter anderem davon, wie großartig es sich anfühlt, seine Freiheit neu gewonnen zu haben. "Ganz kurz bin ich ziemlich dankbar, dass ich gerade nicht in Deutschland lebe, sondern in den USA, die das tatsächlich schaffen", denkt er unmittelbar danach.

Geiger ist einer von drei Millionen Menschen, die in den Vereinigten Staaten täglich den Corona-Schutz erhalten. Er berichtet aber auch von den Schwierigkeiten, einen Termin zu bekommen und wie es das Land angestellt hat, den Impf-Turbo zu zünden.

Über diesen Podcast So hört sich Amerika an. stern-Korrespondent Raphael Geiger zog kurz nach Joe Bidens Amtseinführung in die USA. Ab jetzt lässt er uns jede Woche an seinem Reporterleben teilhaben. Wie geht es den Menschen nach Trump und den Unruhen des vergangenen Jahres? Glauben sie an einen Neuanfang? Jeden Mittwoch nimmt Geiger uns mit – ins Innerste des Landes