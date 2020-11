Überall in New York haben die Menschen am Wochenende den Wahlsieg von Joe Biden enthusiastisch gefeiert

Die New Yorker feiern das Ende der Ära Trump – aber was wünschen sie sich jetzt?

Was erwarten die New Yorker nach diesem so befreienden Sieg über Donald Trump von der neuen Regierung? stern-Korrespondent Jan Christoph Wiechmann hat sich auf den Straßen der Stadt umgehört und stößt auf die immer selben Themen.

Auch Tage danach ist die Erleichterung über den Wahlsieg von Joe Biden überall in New York zu spüren – ganz unabhängig davon, dass US-Präsident Donald Trump seine Niederlage partout nicht eingestehen will. In den Vorgärten sind neben den Biden/Harris-Schildern neue hinzugekommen, auf ihnen steht: "You're fired!" oder "Yes we can!".

Die Metropole an der Ostküste atmet auf. Aber was kommt jetzt? Wie geht es weiter? Was wünschen sich die New Yorker für die Zukunft? Und was erwarten sie von der neuen Regierung?

Über diesen Podcast So hört sich Amerika an. Kurz vor der US-Wahl erzählt stern-Reporter Jan Christoph Wiechmann aus dem Innersten des Landes. Fünf Tage pro Woche lässt er uns an seinem Reporterleben teilhaben. Wie geht es den Menschen, was haben sie zu erzählen? Was denken Sie über Trump, was über Biden? Wo wird die Wahl entschieden?

US-Korrespondent Jan Christoph Wiechmann hat sich auf den Straßen der Stadt umgehört und stößt auf die immer selben Themen: Corona, Jobs, Klimawandel und Frieden. Endlich mal wieder Frieden in diesem so anstrengenden, zutiefst gespaltenen Land. Und: Junge Leute an die Macht.