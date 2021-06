Multikulturelle Magie: Was für eine Stadt ist New York City nach dem Corona-Trauma?

stern-Korrespondent Raphael Geiger erzählt ab dieser Folge von "Inside America" vom "Summer of New York City", den Bürgermeister Bill de Blasio ausgerufen hat und fragt New Yorker, was die Stadt heute ausmacht. In dieser Folge spricht er mit dem Weinhändler Joseph Honig.

New York sei immer zurückgekommen, heißt es. Hat die Kriminalität besiegt, sich vom 11. September 2001 genauso wenig unterkriegen lassen wie von der Finanzkrise 2008. Aber hat der Big Apple sich nicht doch immer wieder verändert? Und jetzt, nach dem Corona-Trauma: Was für eine Stadt ist New York City heute?

stern-Korrespondent Raphael Geiger erzählt ab dieser Folge von "Inside America" vom "Summer of New York City", den der Bürgermeister der Millionenmetropole, Bill de Blasio, ausgerufen hat. Geiger trifft New Yorker nach dem Lockdown und fragt: Was macht die Stadt heute aus?

Über diesen Podcast So hört sich Amerika an. stern-Korrespondent Raphael Geiger zog kurz nach Joe Bidens Amtseinführung in die USA und lässt uns jede Woche an seinem Reporterleben teilhaben. Wie geht es den Menschen nach Trump und den Unruhen des vergangenen Jahres? Glauben sie an einen Neuanfang? Jeden Mittwoch nimmt Geiger uns mit – ins Innerste des Landes.

Den Anfang macht Joseph Honig. Er ist der Besitzer eines Weinladens in Brooklyn – genau an der Grenze zwischen Hipstern und ultra-orthodoxen Juden. Honigs Laden ist der Ort, an dem sich die beiden Communities treffen.

Ein "Inside America"-Podcast über die multikulturelle Magie von New York City.