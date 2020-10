Heute bietet sich die vielleicht letzte Chance für Präsident Donald Trump: die TV-Debatte gegen seinen Herausforderer Joe Biden. US-Korrespondent Jan Christoph Wiechmann schlüpft in die Haut der Wahlkampfstrategen und überlegt, was zwölf Tage vor der Wahl vielleicht noch funktionieren könnte.

Hören Sie den Podcast hier oder direkt bei Audio Now, Spotify, iTunes und weiteren Podcast-Anbietern.

Heute Nacht (MESZ) steigt in Nashville im US-Bundesstaat Tennesse das zweite und letzte TV-Duell zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden. Trump ist nach der chaotischen ersten Runde vor rund drei Wochen, als er Biden ständig ins Wort fiel, auf die Debatte als möglicherweise letzte Chance angewiesen: Er braucht einen sogenannten "Game Changer", um seinen aktuellen Rückstand in den Umfragen bis zur Wahl Anfang November noch aufzuholen.

Aber wie kann er das schaffen? US-Korrespondent Jan Christoph Wiechmann begibt sich in unserem Podcast "Inside America" in die Haut der Wahlkampfstrategen und versucht sich an einer Antwort auf diese Frage.

Über diesen Podcast So hört sich Amerika an. Kurz vor der US-Wahl erzählt stern-Reporter Jan Christoph Wiechmann aus dem Innersten des Landes. Fünf Tage pro Woche lässt er uns an seinem Reporterleben teilhaben. Wie geht es den Menschen, was haben sie zu erzählen? Was denken Sie über Trump, was über Biden? Wo wird die Wahl entschieden?

Wiechmann orientiert sich an den Menschen, die er dazu in den letzten Monaten interviewt hat: in Michigan, in Florida, in South Carolina, in Ohio. Dabei wird unter anderem deutlich: Viele seiner Fans würden es begrüßen, wenn Trump sich öfter mal ein bisschen präsidialer verhielte. Sie wünschen sich Trump, den Versöhner – nicht Trump, den Zerstörer. Aber ist er dazu überhaupt in der Lage?