Der Terror-Angriff des 7. Oktober sei auch auf Fehler von Israels Premierminister Benjamin Netanjahu zurückzuführen. Das sagt der israelische Militärexperte Amos Gilead im stern-Interview – und prophezeit einen langen Krieg. Von Verena Hölzl

Kaum jemand kennt das israelische Miliär und seine Strategien so gut wie Amos Gilead. Mehr als drei Jahrzehnte war er in der Armee und im Verteidigungsministerium tätig, zuletzt als Generalmajor. Von 2001 bis 2003 und erneut 2006 war er zuständig für die Beziehungen des israelischen Staates zur Palästinensischen Autonomiebehörde. Er war außerdem militärischer Berater unter der Regierung von Yitzhak Rabin. Heute unterrichtet Gilead an der Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy Sicherheitsstudien und ist Direktor des Institute for Policy and Strategy (IPS). Auch seine Arbeit ist dieser Tage von den Ereignissen und Folgen des 7. Oktober bestimmt.