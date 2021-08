Wie es sich derzeit anfühlt, in Kabuls Straßen unterwegs zu sein, kann die CNN-Korrespondentin Clarissa Ward besonders gut beurteilen, sie berichtet von dort für ihren Sender. Auffällig findet sie vor allem eins: Frauen sieht man gar nicht mehr.

Clarissa Ward arbeitet als Auslandskorrespondentin für den US-amerikanischen Fernsehsender CNN. Die 40-Jährige ist bekannt für ihren Mut, sie scheut sich nicht, den Dingen auf den Grund zu gehen, auch wenn sie sich dazu in gefährliche Situationen begibt. Im Februar 2016 berichtete sie undercover aus dem unter Bombardements leidenden Syrien, wobei sie einen Bombeneinschlag auf einem Markt mit elf Toten miterlebte. Im Februar 2019 schilderte sie die Lage in den von den Taliban kontrollierten Regionen in Afghanistan und sie lieferte als eine der Ersten Berichte zu den russischen Söldnertruppen in der Zentralafrikanischen Republik. Im Dezember 2020 recherchierte sie für CNN in einer Zusammenarbeit mit "The Insider", "Bellingcat" und dem "Spiegel" über die Vergiftung von Alexei Nawalny. Derzeit berichtet Ward aus Kabul. Der stern konnte mit ihr ein kurzes Interview zur Einschätzung der Situation führen.

Frau Ward, wo halten Sie sich derzeit auf?

Ich bin noch in Kabul, ich berichte von hier seit den vergangenen Tagen über die Entwicklungen. Die Atmosphäre ist noch immer angespannt und die Taliban sind sehr ermutigt davon, wie schnell sie die Hauptstadt einnehmen konnten. Es ist bedeutsam zu verstehen, dass dies ein langsamer Prozess ist und die Taliban politisch vernünftig genug sind, um zu erkennen, dass dies nicht über Nacht umgesetzt werden kann, das könnte sie sonst teuer zu stehen kommen.

Wovor haben Sie am meisten Angst?

Die Taliban waren meistens freundlich zu uns und haben gestattet, dass wir mit unserer Arbeit fortfahren. Ich möchte nicht zu viel Aufmerksamkeit auf meine Person lenken, ich will nicht die Geschichte sein. Die Geschichte ist, was die Afghan:innen fühlen in diesem verzweifelten, angsteinflößenden, ungewissen Moment.

Was hat sich in den vergangenen Tagen bereits geändert?

Die Taliban haben allen Menschen, die für die Regierung arbeiten, gesagt, dass sie in ihre Berufe zurückkehren könnten und wir beobachten, dass mehr Geschäfte geöffnet haben. Ein Laden macht gerade ein besonders gutes Geschäft, dort werden Burkas verkauft. Wir haben mit dem Ladenbesitzer gesprochen und er sagte, er verkaufte viel mehr, weil die Leute Angst hätten. Sie kaufen Burkas für ihre Frauen, Töchter und wen auch immer, weil sie spüren, dass Frauen von nun an auf den Straßen nur noch damit sicher sind.

Es heißt, Frauen dürften zum Beispiel ihr Studium fortsetzen, daran würde sich nichts ändern. Kann man das glauben?

Man sieht deutlich weniger Frauen auf den Straßen, weil sie Angst haben, sie können den Zusicherungen und Garantien der Taliban nicht trauen. Sie wissen es besser, etwa durch ihre Geschichte und aus ländlichen Regionen, in denen die Taliban die Kontrolle haben. Dies ist also ein entscheidender Moment für die Taliban, anzutreten und zu zeigen, dass sie es ernst meinen, dass Frauen volle Rechte haben. Wir hören immer wieder, dass die Rechte der Frauen geschützt werden, Frauen das Recht haben werden, eine Ausbildung zu erhalten und ihnen erlaubt wird zu arbeiten ... Aber wenn man sieht, wie besorgt sie sind, auf der Straße gesehen zu werden, wie konservativ sie gekleidet sind, dann beginnt man zu verstehen, dass der Freiraum für Frauen kleiner und kleiner wird.

Viele Menschen versuchen, aus Afghanistan zu fliehen. Wie stehen die Chancen, das Land zu verlassen?

Ich muss Ihnen sagen: Mein Telefon klingelt am laufenden Band. Ich bekomme nonstop Anrufe von ganz normalen Afghanen, die extrem verängstigt sind, die alles geben, um das Land zu verlassen, ihre Papiere zusammensuchen, die Antworten wollen, Klarheit, die für Nichtregierungsorganisationen gearbeitet haben. Sie sagen, sie bekommen nicht mal jemanden ans Telefon. Ich glaube, die meisten Leute würden sagen, es sei nicht empfehlenswert zum Flughafen zu fahren, außer man hat einen handfesten Beweis dafür, berechtigt für eine anstehende militärische Evakuierung zu sein. Als Journalistin versuche ich den Flughafen zu meiden, denn es scheint derzeit einer der gefährlichsten und angespanntesten Orte zu sein.

Sehen Sie eine Chance für Frauen, in der neuen Regierung mitzuarbeiten?

Das hängt davon ab, wie schnell diese Art glückliche Flitterwochen-Zeit endet und wann wir sehen, dass die Taliban eine drakonische Herrschaft wie in den späten 1990er Jahren einführen. Ich glaube, sie werden sich in dieser angespannten Zeit sehr diszipliniert verhalten, bis die Amerikaner abziehen. Was dann passiert, ist reine Spekulation.