Sunniten beim Gebet in der Moschee des Mausoleums von Sheikh Ahmad im Nordosten des iran

Im Iran wurde laut Medien ein Prediger angegriffen und tödlich verletzt worden. Demnach zündeten Unbekannte ihn und sein Haus nahe der Protesthochburg Sanandadsch an.

Im Iran haben Unbekannte laut Medienberichten einen Prediger mit Benzin übergossen und angezündet. Auch das Haus des sunnitischen Klerikers im Nordwesten des Landes sei in Brand gesetzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim am Montagabend. Der Prediger aus einer ländlichen Region in Kurdistan nahe der Provinzhauptstadt Sanandadsch erlag demnach seinen schweren Verletzungen. Genauere Details waren zunächst nicht bekannt.

Die Provinz Kurdistan im Nordwesten Irans gilt seit dem Ausbruch von landesweiten Demonstrationen im September als Protesthochburg. Mit dem Beginn der Massenproteste stürzte die Islamische Republik Iran in eine schwere politische Krise. Auslöser war der Tod der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini im Polizeigewahrsam. Sie war von der sogenannten Sittenpolizei wegen Verstoßes gegen islamische Kleidungsvorschriften festgenommen worden.

Protestführer im Iran festgenommen

Unterdessen wurde einem Bericht von Tasnim zufolge im Südosten des Landes ein Berater des kritischen und einflussreichen sunnitischen Geistlichen Maulawi Abdulhamid festgenommen. Der Protestführer ist Teheran ein Dorn im Auge, immer wieder hat sich Abdulhamid mit der Protestbewegung solidarisiert und etwa die Exekution von Demonstranten verurteilt. Sunniten sind im mehrheitlich schiitischen Iran eine religiöse Minderheit.