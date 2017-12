Am Samstag ist es den dritten Tag in Folge zu regierungsfeindlichen Protesten im Iran gekommen. Die Proteste haben inzwischen auch Teheran erreicht. Einer Meldung der halbamtlichen Nachrichtenagentur Fars zufolge versammelten sich in der Hauptstadt bis zu 70 Studenten vor der Universität und warfen Steine auf Polizisten. Zudem hätten sie "Tod dem Diktator" skandiert, eine Anspielung auf das geistliche Oberhaupt Ajatollah Ali Chamenei. Der Innenminister warnte davor, über soziale Medien zur Teilnahme an den Demonstrationen der Regierungskritiker aufzurufen. Die Zusammenkünfte seien illegal. US-Präsident Donald Trump verurteilte das jüngste Vorgehen der iranischen Sicherheitskräfte auf Twitter: "Die iranische Regierung sollte die Rechte ihres Volkes respektieren, darunter das Recht auf freie Meinungsäußerung. Die Welt schaut hin!" Die Proteste richteten sich zunächst gegen die hohen Preise im Lande. Doch zunehmend wurde auch politischer Unmut über die iranische Führung laut. Politische Proteste sind im Iran vergleichsweise selten. In der Bevölkerung gibt es Unmut über die Arbeitslosigkeit, Inflation und mutmaßliche Korruption. In diesem Fiskaljahr ist die Arbeitslosenquote amtlichen Angaben zufolge auf 12,4 Prozent gestiegen, die Inflation beträgt etwa acht Prozent.