Eine Frau steht während einer Demonstration nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini vor einem brennenden Autoreifen und zeigt das Victory-Zeichen. Die junge Frau wurde von der iranischen Sittenpolizei in der Hauptstadt Teheran festgenommen, weil sie sich angeblich nicht an die strenge islamische Kleiderordnung des Irans gehalten hatte und starb in Polizeigewahrsam.

© Uncredited / DPA