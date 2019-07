Die iranische Revolutionsgarde hat Bilder von der Kaperung des unter britischer Fahne fahrenden Öltankers "Stena Impero" durch das iranische Militär veröffentlicht. Der Iran hatte den Tanker am Freitag beschlagnahmt, weil er in einen Unfall mit einem Fischerboot verwickelt gewesen sein und dessen Notruf ignoriert haben soll. Nach Angaben des Chefs der Hafen- und Schifffahrtsbehörde von Bandar Abbas, wo die "Stena Impero" im Moment liegt, sind die 23 Besatzungsmitglieder des vom Iran festgesetzten britischen Öltankers wohlauf. Sie seien alle an Bord des Schiffes, in Sicherheit und bei guter Gesundheit. Großbritanniens Außenminister Jeremy Hunt verurteilte die Festsetzung des Tankers als "feindseligen Akt" und illegalen Eingriff in das Völkerrecht. Das Schiff habe sich in Hoheitsgewässern des Oman befunden, als es vom iranischen Militär aufgebracht wurde. Der Vorfall hat die Spannungen in der Region weiter verschärft. Die britische Regierung erwägt einem Medienbericht zufolge nach der Festsetzung britischer Handelsschiffe im Persischen Golf Sanktionen gegen den Iran.