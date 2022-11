Seit Tagen greifen die Streitkräfte des Irans und der Türkei Kurdengebiete in Syrien und im Irak an. Gleichzeitig geht das Regime in Teheran zunehmend brutal gegen die Zivilbevölkerung in den kurdischen Gebieten Irans vor. Was sind die Hintergründe der blutigen Offensive? Ein Gespräch mit Dastan Jasim, Politikwissenschaftlerin am Giga-Institut für Nahost-Studien in Hamburg.

Mascha Malburg