Der iranische Präsident Hassan Ruhani hat die USA davor gewarnt, die Sanktionen gegen sein Land wieder in Kraft zu setzen. Amerika begehe einen Fehler, wenn es das Atomabkommen verlasse, sagte der Staatschef am Sonntag in einer im Fernsehen übertragenen Rede. Ruhani kündigte an, es gebe Pläne für den Fall, dass die USA das Abkommen verließen. So seien entsprechende Anweisungen an die Atombehörde ergangen. Der Staatschef lehnte es zudem ab, über das Raketenprogramm zu sprechen. Iran werde so viele Waffen und Raketen herstellen, wie es brauche. US-Präsident Donald Trump muss bis kommenden Samstag entscheiden, ob er die Aussetzung der US-Sanktionen gegen die Islamische Republik erneut verlängert. Sollte er sich für die Strafmaßnahmen entscheiden, würden die USA das Abkommen faktisch aufkündigen. Regierungsmitarbeitern zufolge ist es fast sicher, dass Trump dies tun wird. Neben Trump verfolgt auch Israel das iranische Atomprogramm mit Argwohn. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu dürfte am Mittwoch bei einem Besuch in Moskau den Konflikt bei einem Treffen mit Staatschef Wladimir Putin ansprechen. Russland hat als UN-Vetomacht das Abkommen ebenfalls unterzeichnet und sich dafür ausgesprochen, daran festzuhalten.