Der Iran steht an der Schwelle zum Atombombenbau. Und die Regionalmächte Saudi-Arabien und Israel sind dabei, sich damit zu arrangieren. Das sagt Guido Steinberg, Islamwissenschaftler der Stiftung Wissenschaft und Politik. Was hat das für Folgen für Europa? Und was brächte es, die Revolutionsgarden auf die EU-Terrorliste zu setzen?