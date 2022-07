von Christine Leitner Naht das Ende der Corona-Pandemie? In mehreren europäischen Ländern müssen sich infizierte Bürger nicht mehr isolieren. Diese Entscheidung kann folgenschwer sein – und auch ziemlich kurios.

In Deutschland wird wieder einmal über die Corona-Auflagen debattiert. Das aktuelle Problem: die Isolationspflicht. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, seine SPD und die Grünen wollen sie beibehalten. Der liberale Koalitionspartner stellt sich dagegen und auch der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Andreas Gassen plädiert für das Ende der Isolationspflicht. (Näheres zu den Argumenten der einzelnen Parteien lesen Sie hier.)

Trotz aller Bedenken wegen neuer Virusvarianten, steigenden Inzidenzen, Herbstwellen und Personalengpässen geht wieder ein Freiheitsdrang um in Europa. Ähnlich wie in Deutschland diskutieren auch andere Staaten über das langsame Aus der Corona-Schutzmaßnahmen. So sagte etwa der niederländische Gesundheitsminister, Ernst Kuipers, zuletzt, er könne sich das Ende der Isolationspflicht vorstellen. Nur eben noch nicht jetzt.

Welche Länder haben ihre Corona-Regeln gelockert oder ganz aufgehoben? Ein Überblick:

Die Niederlande: Abstandsregeln entfallen. Allerdings rät die holländische Regierung weiter dazu, bei Symptomen zuhause zu bleiben. Die Zahl der Corona-Infizierten ist in den letzten Wochen zurückgegangen. Vergangene Woche verzeichneten die Behörden 27 Prozent weniger positive Tests als in der Vorwoche. Auf der offiziellen Seite der Regierung heißt es aber, dass der Rückgang auf die Ferien- und Urlaubszeit zurückzuführen sei. Weil viele Bürger derzeit im Urlaub sind, würden sich weniger Menschen testen lassen. Dagegen spricht, dass auch die Zahl der positiven Tests in den Pflegeeinrichtungen nach Regierungsangaben zurückgeht (Stand: 26. Juli 2022).

Vereinigtes Königreich: Die Briten haben sämtliche Corona-Maßnahmen fallen gelassen. Masken müssen lediglich in Wales noch in medizinischen Einrichtungen getragen werden. Ansonsten gilt aber die Empfehlung der Regierungen, die Masken etwa in überfüllten Räumlichkeiten aufzusetzen. Auch die Isolationspflicht entfällt, allerdings auch hier der Rat der Regierung: Zuhause zu bleiben und sich zu testen, bis man sich besser fühlt. Die Inzidenz im Vereinigten Königreich ist seit Anfang April zunächst gesunken, seit Anfang Juni aber wieder leicht angestiegen und bewegt sich derzeit bei zwischen 100 und 200 Infizierten pro Woche und 100.000 Einwohner.

Schweiz: Zum 1. April wurden in der Schweiz sämtliche Corona-Auflagen aufgehoben. Damit entfiel auch die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und in Gesundheitseinrichtungen. Manche Kantone haben hier allerdings Ausnahmen gemacht und schreiben die Masken in bestimmten Einrichtungen noch verpflichtend vor. Die Schweizer Regierung empfiehlt ihren Bürgern zum Schutz vor dem Coronavirus, weiterhin Masken zu tragen und Innenräume regelmäßig zu lüften. Ähnlich wie bei den Briten war die Zahl der Corona-Infektionen zunächst zurückgegangen. Seit Anfang Juni steigt die Inzidenz aber wieder. Verantwortlich hierfür soll vor allem die Omikron-Subvariante B.A.5 sein.

Österreich: Die Alpenrepublik lockert zum 1. August ihre Coronamaßnahmen. Für Kritik und Kuriosität sorgt dort vor allem das Ende der Isolationspflicht. Denn nun dürfen positiv getestete Personen weiter am öffentlichen Leben teilnehmen, das heißt: Restaurants besuchen, im Schwimmbad plantschen oder ihrer Arbeit nachgehen. Allerdings müssen sie eine FFP2-Maske tragen – außer wenn sie im Freien sind und zu anderen Menschen einen Abstand von zwei Metern einhalten können. Die Inzidenz in Österreich war seit Anfang April massiv gesunken, steigt aber seit Anfang Juni wieder an.

Frankreich: Auch Frankreich hat sich nun für das Ende der Corona-Maßnahmen entschieden. Das Parlament verabschiedete ein Gesetz, wonach die Auflagen zum 1. August aufgehoben werden. Die Möglichkeit obligatorischer Corona-Tests an den Landesgrenzen bleibt jedoch bestehen. Die Inzidenz in Frankreich erreichte zuletzt Anfang Juli einen Höchststand.

Das Ende der Corona-Maßnahmen ist eine eindeutige Botschaft: Die Pandemie ist vorbei. Masken, die von Experten immer wieder als effektives Bekämpfungsmittel gepriesen werden, sind nur noch in Ausnahmefällen verpflichtend. Wohin das führt, zeigt sich schon jetzt. Die Pandemiekurve verläuft in allen Beispielen gleich, wenn sich auch die konkreten Zahlen in den einzelnen Ländern unterscheiden. Deutlich wird vor allem der Anstieg der positiven Fälle – trotz sommerlicher Temperaturen, Urlaubszeit und einem Rückgang bei den Tests. Wie sich die Zahl der Infizierten in den kommenden Monaten entwickelt, bleibt zwar abzuwarten. Die Inzidenzen sind aber schon jetzt eindeutig und dürften die Befürchtungen von Fachleuten bestätigen: Im Herbst könnte die nächste Corona-Welle hereinbrechen.

