Die USA reagieren auf die brisante Lage in der Nahost-Region und verlegen den Flugzeugträger "USS Gerald R. Ford" und seine Begleitschiffe in das östliche Mittelmeer. Auch die Zahl der Kampfflugzeug-Staffeln in der Region werde aufgestockt, sagt US-Verteidigungsminister Lloyd Austin. Ihm zufolge werde Washington der israelischen Armee zusätzliche Ausrüstung und Munition zur Verfügung stellen. Eine erste Lieferung werde noch am Sonntag auf den Weg gebracht und in den kommenden Tagen in Israel eintreffen.