Israel bombardiert den Gaza-Streifen, mehrere Hunderttausend Soldaten stehen für eine Bodenoffensive bereit. Aber auch im Norden des Landes droht die Lage zu eskalieren – und Israel damit in einen Zweifrontenkrieg zu geraten. Viele Menschen haben schon die grenznahen Dörfer verlassen. Von Mareike Enghusen

Sarit Zehavi sieht müde aus. Die israelische Sicherheitsexpertin ist kein Mensch, der sich leicht beeindrucken lässt: 15 Jahre lang hat die 47-Jährige in der israelischen Armee gedient, zuletzt als Oberst. Sie hat ein Forschungszentrum für nationale Sicherheit an Israels Nordgrenze gegründet, Alma, das sie bis heute leitet. Wer das Zentrum in Tefen, einem kleinen Industriepark zwölf Kilometer von der Grenze zum Libanon entfernt, in ruhigeren Zeiten besuchte, traf dort auf eine Frau, die mit großem Selbstbewusstsein und eindringlicher Energie die strategische Lage im Norden erklärte.