Heute will die Knesset ein zentrales Element der geplanten Justizreform verabschieden. Die Demokratie in Israel steht am Scheideweg. Vor dem Parlament in Jerusalem haben sich Zehntausende Gegner der Reform versammelt. Wie viel können sie noch ausrichten?

Wer verstehen will, was für ein Land Israel ist, der muss an diesen Montagmorgen in den Sacher Park in Jerusalem gehen, gelegen unterhalb der Knesset, Israels Parlament. Die will heute über einen entscheidenden Teil der umstrittenen Justizreform abstimmen, die die Regierung von Premier Benjamin Netanyahu seit Monaten vorantreibt, allem Protest zum Trotz. Tausende Gegnerinnen und Gegner des Vorhabens haben deshalb hier ihre Zelte aufgeschlagen. Schon um fünf Uhr früh stehen Menschen überall im Park und diskutieren, Kaffeegeruch zieht über die Szene.