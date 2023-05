von Marina Klimchuk Jahrelang hat Europa dem Aufstieg rechter Kräfte in Israel tatenlos zugesehen. Das rächt sich nun, wo sie an der Regierung sind. Gut, dass die EU endlich reagiert.

Die Vertretung der Europäischen Union in Israel tat gestern Nachmittag etwas Ungewöhnliches. Das offizielle Event zum Europatag in Tel Aviv, so gab sie auf Twitter bekannt, würde in diesem Jahr nicht stattfinden. Der Europatag erinnert an die Schuman-Erklärung des damaligen französischen Außenministers Robert Schuman 1950 in Paris, einen Meilenstein auf dem Weg zur Gründung der EU. Auch in Israel, dessen wichtigster Handelspartner die EU ist, wird des Tages alljährlich feierlich gedacht – auch mit einem hochrangig besetzten diplomatischen Empfang.