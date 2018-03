Die Polizei fährt erneut vor beim Regierungschef: In der Korruptionsaffäre um die Telekommunikationsfirma Bezeq hat die israelische Polizei Medienberichten zufolge am Montag Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in Jerusalem wiederum befragt. Medien berichteten, Netanjahus Ehefrau und sein Sohn sollten getrennt auch in diesem Fall vernommen werden. Weder die Polizei noch der Anwalt von Netanjahus Familie wollten sich dazu äußern. Es war bereits das zweite Mal, dass Netanjahu dazu vernommen wurde. Der Regierungschef weist alle Vorwürfe zurück und sagt, er sehe sich als Opfer einer Hexenjagd. Er ist in insgesamt drei Korruptionsfälle verwickelt, die seine politische Zukunft belasten.