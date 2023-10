Israel reagiert mit Artilleriefeuer auf Hisbollah-Beschuss aus Libanon +++ Netanjahu fordert Palästinenser zum Verlassen von Gaza auf +++ Israel stoppt Stromversorgung des Gazastreifens +++ Die Geschehnisse des Tages zum Nachlesen im stern-Newsblog.

Nach dem überraschenden Überfall der Hamas am Samstagmorgen ist die Lage in Israel auch am Sonntag nicht unter Kontrolle. Die Islamisten greifen das Land vom Gazastreifen aus weiter massiv mit Raketen an. Auch in Israel selbst kämpft die Armee noch gegen eingedrungene palästinensische Terroristen. Zugleich setzt das Militär seine Luftschläge auf den Gazastreifen fort.

Die Ereignisse nach der Eskalation im Nahen Osten im stern-Newsblog:

Hamas erklärt Israel den Krieg Kapitel Ranghohes Hamas-Mitglied bei Beschuss von Gaza getötet Israel will alle Einwohner rund um Gazastreifen evakuieren Zusammenfassung der Ereignisse von Samstag und aus der Nacht Netanjahu fordert alle Palästinenser zum Verlassen von Gaza auf Israel stoppt Stromversorgung des Gazastreifens Auswärtiges Amt rät dringend von Reisen nach Israel ab Netanjahu: "Wir befinden uns im Krieg" Marc Drewello Das israelische Außenministerium bestätigt den Anschlag auf eine Reisegruppe in Ägypten: Ein Mann habe zwei Israelis und einen Ägypter erschossen und einen weiteren Israeli verletzt, teilte das Ministerium mit. Zuvor hatte der Fernsehsender Extra News von dem Attentat berichtet und erklärt, bei dem Angreifer handele es sich um eine Poliziste, der "wahllos" auf eine israelische Reisegruppe in der Stadt Alexandria gefeuert habe. Der Polizist sei festgenommen worden. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Marc Drewello Roni Keidar ist Friedensaktivistin und lebt seit 40 Jahren in einem Dorf direkt am Gazastreifen. Gestern musste sie vor der Hamas in einen Schutzraum flüchten - und ringt nun mit ihren Überzeugungen: "Mama, in unserem Haus sind Terroristen": Eine Israelische Aktivistin über den Hamas-Angriff Die israelische Friedensaktivistin Roni Keidar lebt in einem Dorf direkt am Gaza-Streifen. Unsere Autorin hat sie oft besucht. Nach dem Angriff auf Israel erreichte sie sie am Handy im Schutzraum. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Marc Drewello Die israelische Botschaft in Großbritannien bestätigt, dass ein britischer Staatsbürger in Israel vermisst wird. Es sei unklar, ob er als Geisel genommen wurde. Nach Angaben seiner Mutter arbeitete der Mann als Sicherheitskraft bei einer Open-Air-Paerty im Kibbutz Re'im nahe der Grenze zum Gazastreifen. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Marc Drewello Israelische Medien berichten, in den Orten Beeri und Ofakim seien mehrere Geiseln aus der Gewalt der Hamas befreit worden. Die israelische Armee lehnt einen Kommentar zu den Berichten bislang ab. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Marc Drewello Ein Polizist in Israels Nachbarland Ägypten hat einem Medienbericht zufolge zwei israelische Touristen und einen Ägypter erschossen. Der Mann habe "wahllos" auf eine israelische Reisegruppe in der Stadt Alexandria gefeuert, berichtet der Fernsehsender Extra News. Der Polizist sei festgenommen worden.



Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Ranghohes Hamas-Mitglied bei Beschuss von Gaza getötet Marc Drewello Israel hat bei seinen Gegenschlägen gegen die Hamas im Gazastreifen ein ranghohes Mitglied der Islamisten getötet. Der Zivilschutz bestätigt, die Leiche von Aiman Junis sei aus den Trümmern eines Gebäudes im Flüchtlingslager Nuseirat geborgen worden. Bisher sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza 313 Menschen getötet und 1990 verletzt worden. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Marc Drewello Russland wird aus Sicht von US-Experten den Hamas-Angriff für seinen Krieg gegen die Ukraine auszunutzen. In einer Informationskampagne werfe der Kreml dem Westen vor, die Konflikte im Nahen Osten zugunsten der Unterstützung für die Ukraine vernachlässigt zu haben, schreibt das Institut für Kriegsstudien (ISW) in Washington in einer Analyse. Das ISW verweist etwa darauf, dass das russische Außenministerium den Westen beschuldigt habe, zuletzt die Bemühungen des Nahost-Quartetts, zu dem neben Russland die USA, die EU und die UN gehören, blockiert zu haben.



Wie zur Bestätigung schreibt Ex-Kremlchef Dmitri Medwedew, der Vizechef im nationalen russischen Sicherheitsrat ist, auf Telegram, dass "Washington und seine Verbündeten" sich mal mit der "Gewalt zwischen der Hamas und Israel" hätten beschäftigen sollen. Doch anstatt sich mit einer israelisch-palästinensischen Lösung zu befassen, hätten diese "Trottel" sich in Russlands Angelegenheiten eingemischt und mit ihrer Unterstützung für die Ukraine zwei sich nahe stehende Völker gegeneinander aufgebracht. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Marc Drewello Unter den Geiseln der Hamas befindet sich womöglich auch ein in Israel lebender junger Franzose. Avidan T. aus Bordeaux, der beide Staatsbürgerschaften besitze, "wurde wahrscheinlich im Süden Israels von der Hamas verschleppt", erklärt der französische Abgeordnete Meyer Habib, der den auch Israel umfassenden Wahlkreis für im Ausland lebende Franzosen von Avidan T. vertritt. Der 26-Jährige hatte demnach an einem Musikfestival in der Wüste in Südisrael teilgenommen, das von den Angreifern ins Visier genommen worden war. "Er könnte von den Terroristen festgehalten werden. Seine Familie, sein Vater, mit dem ich lange gesprochen habe, haben seit Samstagmorgen nichts mehr von ihm gehört", sagt Habib. Er habe die französischen Behörden über die Sorgen hinsichtlich des Verbleibs von T. informiert. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Marc Drewello Die Londoner Polizei verstärkt die Streifen in mehreren Teilen der britischen Hauptstadt. Ihr seien eine "Reihe von Vorfällen (...) im Zusammenhang mit dem anhaltenden Konflikt in Israel und an der Grenze" zum Gazastreifen bekannt, schreibt die Metropolitan Police in den Onlinenetzwerken. Sie habe "die Polizeipatrouillen in Teilen Londons verstärkt, um eine sichtbare Präsenz" zu bieten. "Wir sind uns bewusst, dass der anhaltende Konflikt über die kommenden Tage zu Protesten führen könnte, schreibt die Polizei weiter. "Wir werden sicherstellen, dass ein angemessener Polizeiplan vorliegt."



Ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtet von erhöhten Sicherheitsmaßnahmen rund um eine Synagoge im Nordwesten Londons. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Israel will alle Einwohner rund um Gazastreifen evakuieren Marc Drewello Die israelische Armee will dass alle Bewohnerinnen und Bewohner die Gebiete nahe dem Gazastreifen bis morgen verlassen haben. "Unsere Mission in den nächsten 24 Stunden ist es, alle Einwohner rund um Gaza zu evakuieren", sagt Armeesprecher Daniel Hagari vor Journalisten. Laut Hagari dauern die Kämpfe mit nach Israel eingedrungenen Hamas-Anhängern "zur Befreiung von Geiseln" an. "Zehntausende Soldaten" seien in dem Gebiet im Einsatz. "Wir werden jede einzelne Gemeinde erreichen, bis wir jeden Terroristen in Israel getötet haben." Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Marc Drewello Die Raketenangriffe der Hamas aus dem Gazastreifen dauern weiter an. Seit den Morgenstunden hätten in israelischen Ortschaften in der Nähe des Palästinensergebietes immer wieder die Warnsirenen geheult, teilt die Armee mit. Medienberichten zufolge wurde in der Grenzstadt Sderot ein Mensch bei dem Einschlag einer Rakete schwer verletzt. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Marc Drewello Der Linken-Politiker Gregor Gysi warnt vor einer Einstellung der Hilfszahlungen an Palästinenser durch die Bundesregierung. "Palästinensische Organisationen können und müssen unterstützt werden, die Hamas allerdings nicht. Der Angriff geht nur von ihr aus", sagt Gysi dem "Spiegel". Den Angriff der Hamas "kann man nur scharf verurteilen. Ihr Vorgehen verstoße "zweifellos gegen internationales Recht", so der Politiker. Es sei höchste Zeit, eine politische Lösung zu suchen und zu finden. "Dazu muss aber erst einmal die israelische Regierung bereit sein, die Regierung im Westjordanland ist es, bei der Hamas fehlt jede Bereitschaft dazu."



Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Marc Drewello Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, weist auf die Bedrohung jüdischen Lebens auch anderswo hin. "Der Terrorkrieg der Hamas und der libanesischen Hisbollah gegen Israel ist an Grausamkeit kaum zu überbieten", erklärt Schuster in einer Mitteilung. "Die Gefährdung für jüdische Einrichtungen auch hier in Deutschland zeigt, dass es den Terroristen nicht allein um Israel geht, sondern dass jüdisches Leben überall von ihnen infrage gestellt wird." Er bezeichnet es als wichtiges Zeichen in dieser "kritischen Zeit" für Israel und alle Juden, dass die Sicherheitsbehörden schnell reagiert hätten, um jüdische Einrichtungen hierzulande zu schützen. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Mehr laden Tickaroo Live Blog Software