Eine geplante Justizreform hat die Menschen in Israel am Samstagabend erneut auf die Straße getrieben. Die Demonstranten forderten die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu auf, das umstrittene Vorhaben aufzugeben. Die Proteste verliefen Augenzeugen zufolge überwiegend friedlich. Seit Wochen wird das Land von Massenprotesten gegen die Reformpläne erschüttert. Netanjahus Gegner werfen ihm und seiner Koalition vor, mit der Reform gezielt die Judikative schwächen zu wollen und damit die Demokratie zu untergraben. Auch die USA und die Bundesregierung äußerten sich bereits besorgt. Die israelische Regierung will mit der Reform unter anderem ihren Einfluss bei der Auswahl von Richtern stärken sowie die Befugnisse des Obersten Gerichtshofs einschränken, Gesetze zu kippen.