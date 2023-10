von Jan Rosenkranz Im stern-Interview spricht der israelisch-deutsche Historiker Meron Mendel über die politischen Folgen des Terrorangriffs – für Israel und für Deutschland

Herr Mendel, 900 Israelis wurden von Terroristen ermordet, mehr als 100 entführt – unter ihnen Frauen, Kinder, Alte. Hat Israel am Wochenende seinen 11. September erlebt?

Israel ist ein kleines Land mit nur neun Millionen Einwohnern. Daran gemessen ist das, was wir in den vergangenen Tagen erlebt haben, weit mehr als der 11. September – auch wenn wir diesen Vergleich nicht benötigen. Wenn man bedenkt, dass der Feind nach den Angriffen auf New York 2001 zehntausend Kilometer entfernt in den Bergen Afghanistans saß und nicht in der unmittelbaren Nachbarschaft, könnte man den Vergleich sogar eine Verharmlosung nennen.