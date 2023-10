Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський on Twitter / X

Today, the entire world saw horrifying videos from Israel. Terrorists humiliate women and men, detain even the elderly, and show no mercy. In the face of such a terrorist strike, everyone who values life must stand in solidarity. We in Ukraine have a special feeling about… pic.twitter.com/AnBgVO2X0J— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 7, 2023