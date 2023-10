Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan mahnt bei allen Seiten Zurückhaltung an. "Wir rufen die Parteien dazu auf, angesichts der Ereignisse in Israel heute Morgen mit Zurückhaltung zu handeln und von impulsiven Schritten, die die Spannungen verschärfen, abzusehen", sagt Erdogan in Ankara. Erdogan, der sich als Fürsprecher der Muslime weltweit versteht, kritisierte Israels Vorgehen in Palästinensergebieten in der Vergangenheit häufig scharf und schlug dabei immer wieder auch antisemitische Töne an. Nach jahrelangem Zerwürfnis haben die Türkei und Israel sich jedoch zuletzt um Wiederannäherung bemüht.