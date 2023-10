"Sie ist am Leben, aber schwer verletzt": Mutter von in Israel entführter Deutscher appelliert an Bundesregierung

Die in Israel von der Hamas entführte Deutsche Shani Louk ist angeblich schwer verletzt, aber am Leben. Ihrer Mutter fordert in einer Videobotschaft die Bundesregierung zum Handeln auf.

Die von der Hamas verschleppte Deutsche Shani Louk ist nach Worten ihrer Mutter am Leben. "Wir haben jetzt weitere Informationen, dass Shani am Leben ist, aber schwere Kopfverletzungen hat", sagt Ricarda Louk in einer Videobotschaft, die die ARD am Dienstagmittag veröffentlichte. Ihre Tochter sei in einer "kritischen Situation". "Wir verlangen von der deutschen Regierung, dass sie schnell handelt (...), um Shani aus dem Gazastreifen herauszuholen." Nach Informationen der "Tagesschau" befindet sich die Verschleppte in einem Krankenhaus in Gaza.

Shani Louk von Festival in Israel entführt

Die 22-Jährige wird seit dem Wochenende vermisst. Sie hatte auf einem Festival im Süden Israels gefeiert, das nach dem Überfall der Hamas von Terroristen angegriffen wurde. Mehr als 250 Menschen wurden dort ermordet, etliche entführt. Auf einem von der Terrororganisation verbreiteten Video ist Shani Louk halbnackt auf der Ladefläche eines davonrasenden und mit Terroristen besetzten Pick-ups zu sehen, augenscheinlich mindestens bewusstlos. Ihre Mutter hatte sie auf der Aufnahme unter anderem an Tätowierungen erkannt.

Es wird befürchtet, dass die Hamas ihre Geiseln zum Austausch gegen Gefangene Israels nutzen oder sie im Falle einer israelischen Bodenoffensive gar als menschliche Schutzschilde einsetzen oder töten will.

Das Auswärtige Amt in Berlin bestätigte, dass unter den von der Hamas aus Israel entführten Menschen auch Deutsche sind. Zu Zahlen oder Identitäten wurden keine Angaben gemacht – auch zum Schutz der Betroffenen. Beim weiteren Vorgehen stimme man sich "sehr eng mit den israelischen Behörden ab", hieß es. Deutsche oder israelische Stellen gaben bislang keine weiteren Informationen zum Schicksal von Shani Louk heraus.

Wegen der Ermordung und Entführung von deutschen Staatsangehörigen ermittelt inzwischen auch der Generalbundesanwalt gegen Mitglieder der Hamas.

Quellen: ARD-"Tagesschau", Nachrichtenagenturen AFP und DPA