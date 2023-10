Eine junge Israelin demonstriert in Tel Aviv für die Freilassung der von der Hamas entführten Geiseln

von Marina Klimchuk Fares Qadura kümmert sich als Minister der Palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah um Gefangenen-Angelegenheiten, zu seinen Themen zählen auch Gefangenenaustausche. Er gehört der Fatah an, die mit der Hamas seit vielen Jahren tief zerstritten ist. Wie schätzt er die Chance auf einen Austausch ein?

Die Angehörigen der nach Gaza entführten Geiseln drängen die israelische Regierung zu einem Gefangenenaustausch mit der Hamas – mehrere tausend Palästinenser sitzen in israelischen Gefängnissen. Viele verbüßen Haftstrafen von mehr als 20 Jahren, unter anderem für Anschläge an israelischen Soldaten und Zivilisten. Die Hamas fordert einen Gefangenenaustausch. Wird es trotz der weiteren Eskalation in Gaza dazu kommen?