Die Hisbollah und der Iran gelten als die Achse des Widerstands gegen Israel. Der Emir von Katar gibt Millionen für Notleidende in Gaza – und für die Hamas. Der Iran und Saudi-Arabien sind jahrzehntelange Erzfeinde, näherten sich zuletzt aber vorsichtig an.

Im Nahost-Konflikt spielen aktuelle und historische Verflechtungen eine Rolle – nicht immer sind sie leicht zu durchschauen. Sehen Sie in der Fotostrecke oben, wer in der Region und darüber hinaus an Israels Seite steht und wer welche Interessen verfolgt.