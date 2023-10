Seit Beginn des Kriegs sind nach Angaben des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) 64 Mitarbeiter der Organisation im Gazastreifen getötet worden.



Es handele sich um die "höchste Zahl an UN-Helfern, die in so kurzer Zeit in einem Konflikt getötet wurden", sp UNRWA-Chef Philippe Lazzarini vor dem UN-Sicherheitsrat. Unter den Getöteten seien auch der Sicherheitschef, seine Frau und acht Kinder, erklärt Melissa Fleming von der UN-Hauptabteilung für Globale Kommunikation auf X.