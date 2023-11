Israel ruft Zivilisten in mehreren Vierteln der umkämpften Stadt Gaza dringend zur Evakuierung auf. Bis 16 Uhr Ortszeit (15 Uhr MEZ) sollten Bewohner zu ihrer eigenen Sicherheit in "die humanitäre Zone" im Süden des Küstenstreifens fliehen, schreibt ein Armeesprecher auf Arabisch auf X. Dabei nennt er auch das Flüchtlingsviertel Dschabalia. Zusätzlich veröffentlicht der Sprecher eine Karte mit der eingezeichneten Fluchtroute. Zudem nennt er zwei Stadtviertel von Gaza, in denen es tagsüber eine humanitäre Kampfpause geben solle. Diese sollten die Bewohner zur Flucht in den Süden nutzen. Alle Zivilisten, die von der Hamas an der Flucht gehindert würden, könnten sich per Telefon oder über die Plattform Telegram an die israelische Armee wenden, heißt es.