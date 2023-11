US-Außenminister Antony Blinken wird erneut den Nahen Osten besuchen. "Außenminister Blinken wird am Freitag zu Gesprächen mit Vertretern der israelischen Regierung nach Israel reisen und anschließend weitere Stationen in der Region ansteuern", teilt der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, mit. Der US-Außenminister war bereits wenige Tage nach dem Großangriff der Hamas nach Israel gereist, um dem Land die Unterstützung der USA zu signalisieren. Blinken besuchte zehn Tage lang weitere Länder der Region, darunter Jordanien, Ägypten, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Israel besuchte er zweimal: Am 18. Oktober begleitete Blinken US-Präsident Joe Biden bei dessen Solidaritätsbesuch in Tel Aviv. Die USA sind Israels größter Unterstützer und stellen dem Land umfangreiche Militärhilfen zur Verfügung.