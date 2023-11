Die US-Bundespolizei FBI warnt vor erhöhter Terrorbedrohung in den USA. Der Krieg im Nahen Osten habe die Gefahr eines Anschlags "auf ein ganz neues Level gehoben", sagt FBI-Chef Christopher Wray vor dem Senat in Washington. "Wir gehen davon aus, dass die Aktionen der Hamas und ihrer Verbündeten als Inspiration dienen werden, wie wir sie seit der Errichtung des sogenannten Kalifats durch den Islamischen Staat vor Jahren nicht mehr gesehen haben." Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Hamas oder eine andere Organisation in den USA den Krieg im Nahen Osten zum Anlass nehme, selbst Anschläge in den USA zu verüben, so Wray. Eine größere Gefahr gehe aber von Einzelpersonen oder kleinen Gruppen gewalttätiger Extremisten aus, die zu Angriffen auf US-Amerikaner und auf jüdische und muslimische Gemeinschaften im Land inspiriert würden.