Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) versichert den Menschen in Israel in einem Telefonat mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erneut die volle Solidarität Deutschlands. Beide Regierungschefs seien sich einig gewesen, "dass es gilt, einen regionalen Flächenbrand und insbesondere das Eingreifen der Hisbollah in den Konflikt zu vermeiden", teilt Regierungssprecher Steffen Hebestreit nach dem Gespräch mit.