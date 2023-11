Die US-Regierung hat Details über das Zustandekommen des zwischen Israel und der islamistischen Hamas vereinbarten Abkommens bekanntgeben:



Den Informationen des Weißen Hauses zufolge hat Israel von Anfang an auf die Freilassung aller von der Hamas festgehaltenen Frauen und Kinder bestanden. Die Hamas habe in den Verhandlungen zunächst unzureichende Informationen über festgehaltene Frauen und Kinder übermittelt, sagt ein US-Regierungsvertreter. Der Golfstaat Katar, der in Absprache mit den USA in den vergangenen Wochen zwischen Israel und der Hamas vermittelte, habe daraufhin deutlich gemacht, dass diese Informationen für eine Einigung nicht ausreichend seien.



Kurz darauf habe die Hamas dann die Freilassung von 50 Frauen und Kindern zugesagt und eine entsprechende Liste vorgelegt. Zwischenzeitlich soll die Hamas den US-Angaben nach die Verhandlungen unter Vorgabe "verschiedener Ausreden" abgebrochen haben. Schließlich seien die Gespräche aber wieder aufgenommen worden. "Die Vereinbarung wurde letztendlich so strukturiert, dass sie Anreize für die Freilassung von mehr als 50 Geiseln bietet", so der US-Vertreter.