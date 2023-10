Etwa 35.000 Menschen demonstrieren in Madrid für eine Waffenruhe zwischen Israel und der radikalen Palästinenserorganisation Hamas. "Die ganze Welt fordert eine sofortige Waffenruhe", sagt bei der Kundgebung die spanische Arbeitsministerin Yolanda Díaz vom Linksbündnis Sumar. Viele Teilnehmer der Kundgebung in der Hauptstadt schwenkten palästinensische Fahnen und forderten in Sprechchören immer wieder "Freiheit für Palästina".

Die spanischen Behörden geben die Teilnehmerzahl in Madrid mit 35.000 an. Auch in Valencia gingen mehrere pro-palästinensische Demonstranten auf die Straße.