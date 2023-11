Deutsche im Gazastreifen haben fehlende Unterstützung der Bundesregierung bei der Ausreise aus dem Kriegsgebiet beklagt. "Nichts passiert, Anfragen bei der Botschaft bleiben unbeantwortet", sagt der Deutsch-Palästinenser Mazen Eldanaf in Gaza der Deutschen Presse-Agentur. Eldanaf lebt seit 43 Jahren mit seiner Frau in Bonn und kam für einen einwöchigen Familienbesuch in den Küstenstreifen. Er habe gesehen, wie die vergangenen Tage Hunderte ausländische Staatsbürger das Gebiet verlassen hätten – aber kaum Deutsche. "Ich bin einfach nur enttäuscht von unserer Regierung", sagt er. Auch seine vier erwachsenen Kinder in Deutschland kommen nicht weiter. Keiner höre ihnen zu.





Auch der 75-jährige Jamal Abdel Latif macht der deutschen Botschaft in Ramallah Vorwürfe. "Eine Mail beantworten, das kann doch in so einer Situation nicht zu viel sein", sagt Latif, der in den 1980er-Jahren an der Technischen Universität in Berlin studierte und nun mit seiner Frau und seinen beiden Kindern ausreisen will. Das einzige, das ihm mitgeteilt wurde: "Wir haben vorgewarnt, keiner soll in das Gebiet fahren".



Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin heißt es, es werde "intensiv" daran gearbeitet, deutschen Staatsbürgern die Ausreise aus dem Gazastreifen zu ermöglichen. Am Freitag konnte erstmals eine größere Gruppe das Kriegsgebiet verlassen. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes reisten über 30 Deutsche über den Grenzübergang Rafah aus. "Wir setzen unsere Bemühungen fort und arbeiten intensiv daran, dass weitere Deutsche ausreisen können", heißt es weiter.